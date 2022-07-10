أين تذهب مخلّفات أضاحي الحجاج بعد التشريق؟.. أمانة مكة توضح

ولفت المسعودي إلى أن المخلفات قد تلامس حد العشرة آلاف طن تقريبًا، ويتم التعامل بشكل صحي معها؛ حيث تتضمن "الكرش والحواشي والكوارع وغيرها"؛ نظرًا لخطورتها على الصحة العامة حالة عدم التعامل معها بشكل آمن من أجل سلامة بيئة المشاعر والحجاج.