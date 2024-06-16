هيئة النقل: أكثر من 300 عملية فحص رقابية بمكة والمدينة في يوم عرفة

أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم التاسع من ذي الحجة أكثر من 300 عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من 4 مخالفات محررة، وأكثر من 290 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 99%.