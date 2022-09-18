فتح باب القبول لحملة "الثانوية" بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الثانية والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهداً غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة على أثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين، وفق أعلى المعايير المهنية، المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.