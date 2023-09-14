إجراء 1007 أشعات تداخلية منذ مطلع 2023م في مدينة الملك سلمان الطبية

وأوضح التجمع الصحي، أن الأشعة التداخلية تضمنت قسطرة علاج أورام الرحم الليفية، وعلاج أورام الكبد بحقن المواد الكيميائية، وقسطرة الغسيل الكلوي والقنوات الصفراوية، بالإضافة للقسطرة الدماغية وعلاج حالات الجلطات الدماغية، وعلاج الدوالي، وعلاج حالات النزيف لدى النساء، إضافة لعلاج الأورام بواسطة التردد الحراري، وحالات العقم لدى النساء، وحالات القدم السكري، والتشوهات الوريدية، وإجراءات تصريف السوائل من البطن والصدر، وأخذ العينات من أورام من الكبد وأعضاء الجسم، وعلاج الحالات الطارئة كالنزيف والجلطات.