إجراء 1007 أشعات تداخلية منذ مطلع 2023م في مدينة الملك سلمان الطبية

تَمكن فريق الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إجراء (1007) أشعات تداخلية منذ مطلع العام الجاري 2023م.
وأوضح التجمع الصحي، أن الأشعة التداخلية تضمنت قسطرة علاج أورام الرحم الليفية، وعلاج أورام الكبد بحقن المواد الكيميائية، وقسطرة الغسيل الكلوي والقنوات الصفراوية، بالإضافة للقسطرة الدماغية وعلاج حالات الجلطات الدماغية، وعلاج الدوالي، وعلاج حالات النزيف لدى النساء، إضافة لعلاج الأورام بواسطة التردد الحراري، وحالات العقم لدى النساء، وحالات القدم السكري، والتشوهات الوريدية، وإجراءات تصريف السوائل من البطن والصدر، وأخذ العينات من أورام من الكبد وأعضاء الجسم، وعلاج الحالات الطارئة كالنزيف والجلطات.
وتُعد الأشعة التداخلية تخصصًا طبيًّا فرعيًّا للأشعة يُستخدم بإجراءات موجهة بصورة طفيفة التوغل؛ لتشخيص وعلاج الأمراض في كل جهاز عضو تقريبًا، ويتلخص مفهومها في تشخيص وعلاج المرضى باستخدام أقل الأساليب التدخلية المتاحة حاليًا؛ لتقليل المخاطر على المريض وتحسين النتائج الصحية.
يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة قد استقبلت 159292 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما استقبلت العيادات الخارجية 190900 مستفيد.