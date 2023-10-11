"فهد بن مقرن": تحسين جودة مصادر الطاقة وزراعة الأشجار مطلب لخلق هواء نقي

وطالب الأمير فهد بالتقليل من استخدام المواد الكيميائية الضارة، ومشدداً على أهمية زراعة الأشجار والنباتات، مُثنياً على ما استشعره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاقه مبادرة "السعودية والشرق الأوسط الأخضر"، والتي تهدف إلى زراعة 60 مليار شجرة، ستساهم على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، ما يعطي نقاءً وجودة للهواء المحيط بنا.