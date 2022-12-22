العلا تعود لاحتضان "احتفال طنطورة".. مع انطلاق مهرجان شتاء طنطورة

وتقام المتاجر المميزة بين التضاريس الطبيعية الساحرة في أحضان وادي عِشار، حيث تفتتح من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 11 ليلًا من تاريخ 23 ديسمبر إلى 23 مارس وستقدّم تجارب تسوّق رائعة بالإضافة لعدة منتجات وتصاميم حصرية مستوحاة من العلا .

وتوّفر العلا خيارات جديدة وحصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية بين جبالها الصحراوية، ومعالمها التاريخية، تتضمن مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي المعروفة عالمياً التي تفتح أبوابها في واحة العلا حصرياً ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

أما تجربة "الزراعة البيئية" فهي أحد الأنشطة التفاعلية المجانية في شتاء طنطورة، وتبلغ مدة الفعالية ثلاث ساعات، وتتضمن ورش عمل تفاعلية يومي الجمعة والسبت وتركز على زراعة الخضروات ومشاتل النباتات وتسميد التربة، حيث تقدم الفعالية تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول حدائق الواحة والتفاعل مع حيوانات المزارع المختلفة، ستستمر التجربة حتى نهاية شهر مارس 2023.