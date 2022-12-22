العلا تعود لاحتضان "احتفال طنطورة".. مع انطلاق مهرجان شتاء طنطورة

ينطلق مهرجان شتاء طنطورة الفني والثقافي في العلا نهاية هذا الأسبوع، بحزمة فعاليات تستمر ثلاثة أيام من 22 إلى 24 ديسمبر، مقدماً العديد من التجارب الثقافية والتاريخية.
و"الطنطورة" هي الساعة الشمسية التي اعتمد عليها الأهالي لتحديد الوقت الخاص بدخول موسم الزراعة ومربعانية الشتاء، حيث تحتفل العلا اليوم بهذا المعلم التراثي والثقافي من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتجارب المميزة خلال الاحتفال الذي يحمل هذا الاسم التاريخي.
وتشمل التجارب خلال الاحتفال العروض الثقافية والأنشطة التفاعلية التي تبرز تاريخ العلا العريق وموسمها الساحر، حيث يعد هذا الاحتفال الأضخم من نوعه، وسيتضمن أكثر من 200 فنان وفنانة، بالإضافة إلى عرض أوركسترا مباشر، وعرض مرئي على جدران البلدة القديمة وقلعة البلدة القديمة.
وستتزين الطرقات في الاحتفال بالعديد من المنتجات المحلية من التمور ومنتجات الحمضيات والقهوة، كما سيستمتع الزوار بتقاليد ضيافة أهل العلا بالقهوة والتمور، وذلك احتفالًا بعام القهوة السعودية 2022.
ويستمر مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الرابعة من 22 ديسمبر الحالي وحتى 21 من يناير 2023، وسيحظى زوار العلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
وسيتمكن الزوار من التحليق في سماء العلا والاستمتاع بالمناظر المبهرة والطبيعية على متن المناطيد، وتختلف التجارب بين رحلة المناطيد المعلّقة التي تستغرق 15 دقيقة أو رحلة مناطيد التحليق الحر التي تستغرق 45 دقيقة (حسب الظروف الجوية).
وستتوفر رحلة المناطيد المعلّقة في محافظة خيبر، الأعجوبة الجيولوجية التي تتميز بواحتها الخضراء وصخورها البركانية والتشكيلات الحجرية من عصور ما قبل التاريخ.
وسيستمتع محبي التجول والمشي، في جولة "مسار الواحة التراثي"، الذي يمتد ساعتين، يتنزه الزوار في مناطق طبيعية خلابة بجوار المنازل الطينية الأثرية والمزارع المحلية الخضراء وبين أسوارها الطينية القديمة.
ويمكن للزوار ومحبي الأزياء الاستمتاع بتجربة التسوّق في المتاجر الراقية في وادي عِشار، حيث تأتي مجموعة من المتاجر الراقية لفترة محدودة فقط لتعرض منتجاتها الراقية والفاخرة لزوار العلا.
وتقام المتاجر المميزة بين التضاريس الطبيعية الساحرة في أحضان وادي عِشار، حيث تفتتح من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 11 ليلًا من تاريخ 23 ديسمبر إلى 23 مارس وستقدّم تجارب تسوّق رائعة بالإضافة لعدة منتجات وتصاميم حصرية مستوحاة من العلا .
وتوّفر العلا خيارات جديدة وحصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية بين جبالها الصحراوية، ومعالمها التاريخية، تتضمن مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي المعروفة عالمياً التي تفتح أبوابها في واحة العلا حصرياً ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.
أما تجربة "الزراعة البيئية" فهي أحد الأنشطة التفاعلية المجانية في شتاء طنطورة، وتبلغ مدة الفعالية ثلاث ساعات، وتتضمن ورش عمل تفاعلية يومي الجمعة والسبت وتركز على زراعة الخضروات ومشاتل النباتات وتسميد التربة، حيث تقدم الفعالية تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول حدائق الواحة والتفاعل مع حيوانات المزارع المختلفة، ستستمر التجربة حتى نهاية شهر مارس 2023.