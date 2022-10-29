اتفاقية تعاون بين جامعة "محمد بن فهد" و"رئاسة أمن الدولة" بمجال التدريب والدراسات

وعلى هامش الزيارة تَعَرف وفد المديرية العامة للمباحث على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، التي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم الحديثة التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة؛ مما يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية.