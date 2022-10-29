اتفاقية تعاون بين جامعة "محمد بن فهد" و"رئاسة أمن الدولة" بمجال التدريب والدراسات

وقّعت جامعة الأمير محمد بن فهد، ورئاسة أمن الدولة -ممثلة في المديرية العامة للمباحث- مذكرة تعاون في مجالات التدريب والدراسات الاستشارية، في مقر الجامعة بمنطقة العزيزية بالخبر، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، ومدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء علي بن جبران الشهراني وعدد من القيادات الإدارية من كلا الجانبين.
ونصت الاتفاقية على التعاون في عدد من المجالات؛ من بينها الخبرات والاستشارات، والدراسات البحثية والفنية والتقنية المتخصصة، إضافة إلى إعداد الدراسات الاستشرافية من قِبَل الجامعة.
وتَضمنت الاتفاقيةُ تبادلَ الخبرات، وعقد البرامج التدريبية المشتركة بهدف تنمية الكوادر البشرية.
وعلى هامش الزيارة تَعَرف وفد المديرية العامة للمباحث على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، التي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم الحديثة التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة؛ مما يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية.
وقام الوفد بجولة، تفقد خلالها الحرم الجامعي، وتعرف على مرافق الجامعة المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن أساليب تنفيذ المناهج الدراسية بالجامعة واستخدام أحدث الأساليب التقنية وأحدث التطبيقات في مجال التعليم، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب.
وتَعرف الوفد على أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها وحتى اليوم، والتي كان آخرها دخولها في قائمة أفضل خمسة جامعات سعودية حسب تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، إضافة إلى حصولها على المركز ١٨ من أصل ١٩٩ جامعة عربية في ذات التصنيف.
وتأتي هذه الاتفاقية المشتركة لتطوير العلاقة بين الطرفين ومد جسور التعاون فيما بينهما من خلال الإمكانيات والخبرات الإدارية والأكاديمية، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدّمها الجامعة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية المختلفة.