المملكة تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين

تشارك المملكة العربية السعودية، في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين، والتي تقام في مدينة جنيف السويسرية في الفترة بين 6 و14 يوليو 2023, بوفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، وبحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.