بطول يتجاوز 14 كم.. "الطرق" تفتتح طريق مطار الطائف الجديد بـ 3 مسارات

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق مطار الطائف الجديد، والممتد إلى أكثر من 14 كم بثلاثة مسارات في كل اتجاه؛ حيث يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل وربط المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تمكين السياحة في المنطقة.