بطول يتجاوز 14 كم.. "الطرق" تفتتح طريق مطار الطائف الجديد بـ 3 مسارات

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق مطار الطائف الجديد، والممتد إلى أكثر من 14 كم بثلاثة مسارات في كل اتجاه؛ حيث يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل وربط المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تمكين السياحة في المنطقة.
ويعد الطريق الجديد رابطًا مهمًا بين المطار وسوق عكاظ التاريخي الشهير، حيث يُسهم في تسهيل وصول الزوار والسياح إلى هذا السوق، كما يربط المطار الجديد بطريق الرياض / الطائف الرئيس.
ويشمل الطريق تقاطعًا علويًا لخدمة منطقة سوق عكاظ، كما يتضمن معبرًا سفليًا للمركبات، وتم تجهيزه بـ30 منشأة لتصريف المياه.
كما يُسهم الطريق في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.