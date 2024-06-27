أمين "آركو" يؤكد أهمية انتهاج الدبلوماسية الإنسانية لحل الخلافات السياسية

وعلينا أنْ نرفع شعار حركتنا ليكون صوت الإنسانية أعلى من كل صوت ينشر الكراهية والدمار، وأن نفتح حوارًا مباشرًا مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية منها والدولية المعنية بالشأن الإنساني، ومع صناع القرار السياسي، ونعمل مع شركائنا في ميدان الإنسانية لتضميد الجراح البدنية والنفسية، ووقف نزيف الدم؛ تفعيلًا لرسالة حركتنا ومبادئها الأساسية، ولنسعى لتكون الدبلوماسية الإنسانية هي المسار لحلّ الخلافات السياسية وتجنب النزاعات المسلحة، والدعوة إلى تنمية مستدامة تحقق الأمن والأمان للبشرية، ونشر مبدأ التسامح وقبول الآخر؛ احترامًا للكرامة الإنسانية".