ليس تراخيًا ولا إهمالًا.. كاتب سعودي: البلدية ترفض وتمتنع عن حل مشكلة حفر شوارع الحمدانية بجدة!!

وفي مقاله "حي الحفرانية (2)" بصحيفة "المدينة"، يقول "عجب": "بعد نشر مقالتي (حي الحفرانية) منتصف فبراير 2023م وردتني عشرات الرسائل، من أقارب، معارف، وقراء، يقطنون تلك الأحياء: الحمدانية، الصالحية، الماجد، الكوثر، البشاير، الفلاح.. كانوا جميعهم يشيدون بروعة الأسلوب وقوة الطرح وبلاغة النقد، فظننت لوهلة، أنه لن تشرق شمس الغد، إلا وكل الشوارع المتضررة قد عُبّدت من جديد، واختفت كل الحفر والأخاديد التي خلفتها الأمطار الشتوية!! لكن الصدمة أنه مرّ على تلك المقالة شهران تقريبًا، ولا تزال تلك الحفر والأخاديد تشوّه كل معالم الحضارة بالحمدانية، تتلف أذرعة وعكوس المركبات، تتعب قلوب ونفسيات السكان، تضاعف من معاناة مرضى الربو وضيق التنفس، ترهق ميزانية الأسر البسيطة، وتنصب مجسمًا تعبيريًا يدعم ظاهرة التشوه البصري بداعي الانحدار بجودة الخدمة المقدمة من قبل البلدية المختصة!!".