"هيئة العناية بشؤون الحرمين": أكثر من مليون و200 ألف مستفيد من خدمات الفرق الراجلة بالمسجد الحرام

وأوضحت أن خدمة الفرق الراجلة تهدف إلى إرشاد دقيق وتقديم خدمة متقنة مع اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أنه لضمان وضوح هوية المرشدين، رُكّبت لوحات إرشادية بارزة وملصقات أرضية تحمل أرقامًا تسلسلية تحدد نقاط تمركزهم، مما يُعزز القدرة على الربط بين المواقع والخدمات المحيطة بكل نقطة، وتُعد هذه الآلية خطوة حيوية في تطوير الخدمة، من خلال تقديم المساعدة الفعالة والمباشرة للزوار.