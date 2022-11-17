"المملكة جسر الصناديق العالمية".. الرياض وسيئول في اتفاق داعم للشركات الناشئة

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية، أن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية الجنوبية، أعلنت اليوم الخميس أن شركة كوريا فينشر إنفستمنت "KVIC"، والشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، وقّعتا على اتفاقية أعمال من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بين البلدين.