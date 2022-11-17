"المملكة جسر الصناديق العالمية".. الرياض وسيئول في اتفاق داعم للشركات الناشئة

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية، أن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية الجنوبية، أعلنت اليوم الخميس أن شركة كوريا فينشر إنفستمنت "KVIC"، والشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، وقّعتا على اتفاقية أعمال من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بين البلدين.
وتابعت: "وقّع الرئيس التنفيذي لشركة كوريا فينشر إنفستمنت يو أونغ- هوانغ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء نبيل كوشك، على الاتفاقية في منتدى الاستثمار الكوري السعودي المنعقد في غرفة التجارة والصناعة الكورية".
وبموجب الاتفاقية، يخطط الجانبان لبناء نموذج للتعاون الاستثماري بين البلدين؛ من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كلا البلدين.
ومن المتوقع أن تساعد الشركتان من خلال إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة في كلا البلدين، في توسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية وتوسيع الشبكة والتعاون في مجال رأس المال الاستثماري.
وقالت الوزارة إنه بحسب اتفاقية الأعمال المبرمة؛ فإن المملكة ستلعب دور جسر للصناديق العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الرياضة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية.