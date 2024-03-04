تحت ضغط الفائدة.. عروض "اشترِ وحدة سكنية واحصل على سيارة هدية" تظهر مجددًا

وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.