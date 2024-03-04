تحت ضغط الفائدة.. عروض "اشترِ وحدة سكنية واحصل على سيارة هدية" تظهر مجددًا
عادت عروض "اشترِ وحدة سكنية واحصل على سيارة هدية موديل 2024"، مجدداً، كوسيلة تسويقية لجذب المشترين بعد ان شهد السوق حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الجهات التمويلية وتضاعفها خلال الفترة الماضية لكبح أسعار التضخم.
ورصدت "سبق" إعلانات عبر مواقع التواصل يقدم من خلالها ملاك عقارات سيارات مجانية كهدية عند الشراء بجانب تسهيلات أخرى.
وكان حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من المصارف في السعودية قد تراجع خلال العام 2023، إلى 77.7 مليار ريال وبانخفاض قدره 35%، مقارنة بالعام 2022.
وأرجع مهتمون الأسباب، في حديثهم لـ "سبق"، إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالدرجة الأولى حيث قفزت بأرباح التمويل العقاري إلى أن وصل إلى 80% من قيمة التمويل الأصلي.
وأضافوا: هناك أمور أخرى مساعدة علاوة على ضغط الفائدة ومنها تحويل الدعم السكني إلى مصفوفة وعروض مشاريع وزارة الإسكان ذات النسب المنخفضة ودخول شهر رمضان يتبعه العيد ومن ثم إجازة الحج وكلها عوامل مؤثرة تسهم في تراجع وركود السوق وما يحدث هو موجة تصحيحية بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
وفي هذا السياق، قال مصدر تمويلي لـ "سبق”: الطلب على القروض تراجع بشكل فعلي وكبير خلال العام الماضي وبداية العام الحالي وتعود الأسباب إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أعلنت إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المائة، وفق "فرانس برس".
وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة 40% في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو 48 ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى 78.43 ألف عقد، مقابل 126.36 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.1%، خلال الربع الرابع من عام 2023م.