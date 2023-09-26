سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة تنظّم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

وشملت الاحتفالية فعاليات متنوعة، منها: العرضة السعودية، ومعرض فني، وأغانٍ وطنية، وبرامج للجهات المشاركة، وعرض مرئي، ومسرحية قدمتها الملحقية الثقافية بعنوان "ضوء أخضر"، ومسابقات تفاعلية، وقصيدة وطنية تجسّد اللحظات الأولى لتأسيس هذا الوطن الشامخ على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- والملوك من بعده، إلى وقت الخير والرخاء بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.