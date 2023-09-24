"نحلم ونحقق".. رئاسة الشؤون الدينية تحتفي باليوم الوطني غدًا

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: "إنَّ الانتماء الوطنيّ إحساسٌ بالمسؤوليَّة، وقيامٌ بالواجبات، فالمواطَنة الحقَّة شَرَاكةٌ بينَ أبناءِ الوطنِ في الحياة والمصير والتَّحدِّيات، وفي المقدَّراتِ والمكتسَباتِ والمُنْجَزَاتِ، وفي الحُقُوقِ والوَاجِبَاتِ، ووضع الرُّؤى المستقبليَّة، ورسم الخُطط الاستراتيجيَّة، والاستثمارات الحضاريَّة، والمنشآت الرَّقميَّة التقنيَّة، إلى غير ذلك من الفاعليَّة والإيجابيَّة، والإسهامات الإنتاجيَّة التي تُحفِّز على التَّنمية، واستثمار التِّقانة، والتَّحول الرَّقميّ، والذَّكاء الاصطناعيّ، ومواكَبة الثَّورة التقانيَّة، والتَّنمية المُستَدامة، والتطوُّر الحضاريّ العالميّ، في استمساك بالأصول والكليَّات، وسَعةٍ في الفروع والجزئيَّات".