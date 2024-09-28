سيمتد لمناطق جديدة.. المملكة توسّع برنامج استمطار السحب لزيادة الهطولات

تستعد المملكة لتوسيع برنامج استمطار (تلقيح) السحب؛ لزيادة هطول الأمطار على أراضيها، وجمعت الرياض فريقاً من الباحثين المحليين والدوليين، واستفادت من الجهود المبكرة في استمطار السحب.
وتستهدف الجهات المعنية تطبيق البرنامج في مناطق أخرى، وقيادة أبحاث إقليمية أوسع حول هذه الممارسة.
وكانت قد بدأت جهود المملكة الأولى في استمطار السحب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن تلك الجهود لم تكن ناجحة في البداية، ومع ذلك، ساعدت التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد، المملكة، على إعادة هيكلة البرنامج.
وأصبح الباحثون يفهمون بشكلٍ أفضل طرق الاستمطار، وكيف ومتى يتم تطبيقها؟ إضافة إلى أنواع السحب المختلفة التي تناسب هذه الممارسة والعائد النهائي المتوقع من هذا الجهد.
ووفقاً لتقرير منصة "Semafor" الإخبارية، يهدف هذا الجهد في المملكة، إلى زيادة مخزونات المياه ومكافحة التصحر.