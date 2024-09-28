سيمتد لمناطق جديدة.. المملكة توسّع برنامج استمطار السحب لزيادة الهطولات

وكانت قد بدأت جهود المملكة الأولى في استمطار السحب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن تلك الجهود لم تكن ناجحة في البداية، ومع ذلك، ساعدت التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد، المملكة، على إعادة هيكلة البرنامج.