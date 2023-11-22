تنفيذ أكثر من 4.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" خلال أكتوبر

وتجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.1 ملايين عملية عبر منصة "أبشر أفراد"، إذ نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 101.2 ألف عملية تَحقق من صلاحية الهوية، و39.6 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، و32.9 ألف عملية في خدمة بياناتي، و25.8 ألف عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و20.4 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.6 ألف تعريف بفرد الأسرة، و9.9 آلاف إصدار لسجل الأسرة، وإصدار 7.4 آلاف بطاقة هوية بدل تالف.