تنفيذ أكثر من 4.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" خلال أكتوبر

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، أكثر من 4.5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار عبر "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال"؛ وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.1 ملايين عملية عبر منصة "أبشر أفراد"، إذ نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 101.2 ألف عملية تَحقق من صلاحية الهوية، و39.6 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، و32.9 ألف عملية في خدمة بياناتي، و25.8 ألف عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و20.4 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.6 ألف تعريف بفرد الأسرة، و9.9 آلاف إصدار لسجل الأسرة، وإصدار 7.4 آلاف بطاقة هوية بدل تالف.
بينما نفذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 302.3 ألف إقامة، وإصدار 196.7 ألف تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 89.3 ألف جواز سفر سعودي إلكتروني، و24.3 ألف طلب في خدمة تقرير مقيم، وتنفيذ 19.7 ألف عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و16 ألف عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و12.4 ألف عملية نقل الخدمات، و8.4 آلاف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1.9 ألف عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
كما أنجزت المنصة خلال شهر أكتوبر الماضي 192.6 ألف طلب لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 14.5 ألف تقرير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3.9 آلاف استفسار عام عن البصمة.
كما تم إصدار 67.1 ألف تفويض داخلي وخارجي، وإضافة 65.5 ألف مستخدم فعلي للمركبة، وتجديد 41.4 ألف رخصة سير، وإجراء 33.4 ألف عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وإصدار 28.5 ألف شهادة خلو السوابق، و10.7 آلاف تفويض قيادة للزائرين، و2.6 ألف استعلام عن معلومات رخصة القيادة، و3.6 آلاف عملية في خدمة فسوحات البنادق الهوائية، وإصدار 528 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.