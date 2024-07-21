"البديوي": الهجمات الإسرائيلية على "الحديدة" تُضاعف حدة التوتر الحالي في المنطقة

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق للتصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة يوم السبت، التي تُضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وتفصيلاً؛ دعا "البديوي "الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والمجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء الصراع في المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن.
وشدد على ضرورة استمرار جميع الجهود الدولية والأممية لوقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، بما سيسهم في وقف دائرة الصراع والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.