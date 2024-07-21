"البديوي": الهجمات الإسرائيلية على "الحديدة" تُضاعف حدة التوتر الحالي في المنطقة

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق للتصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة يوم السبت، التي تُضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة.