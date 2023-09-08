ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية

تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.