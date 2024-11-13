5 جناة في قبضة "رجال الأمن".. تهريب مخدرات وسرقة مركبات واعتداء على المارة

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام، أنه تمّ القبض في جدة على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود قاما بسرقة درّاجات نارية، واستخدامها في سلب المارة وتكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنياتٍ وبيعها لحسابهم الخاص.
وفي مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية قام بترويج 80 كجم من نبات القات المخدّر.