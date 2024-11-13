5 جناة في قبضة "رجال الأمن".. تهريب مخدرات وسرقة مركبات واعتداء على المارة

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود قاما بسرقة درّاجات نارية، واستخدامها في سلب المارة وتكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنياتٍ وبيعها لحسابهم الخاص.