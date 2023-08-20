اعرف موعدها.. "10 إجازات في العام الدراسي الجديد" يحددها "تقويم 1445"

حدد تقويم وزارة التعليم، إجازات الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1445هـ.
وأوضح التقويم الدراسي لوزارة التعليم، أن الفصل الدراسي الأول لهذا العام يحتوي على عدد كبير من الإجازات منها إجازة اليوم الوطني (3 أيام) من الجمعة حتى الأحد 22- 24 سبتمبر، وإجازة نهاية أسبوع مطولة (3 أيام) من الخميس حتى السبت 2- 4 نوفمبر.
وتابع أن إجازة نهاية الفصل (9 أيام) من الجمعة حتى السبت 17- 25 نوفمبر.
وأضاف التقويم أن الفصل الدراسي الثاني، سيشمل 4 إجازات منها إجازة نهاية أسبوع مطولة "3 أيام" تبدأ من الجمعة 15 ديسمبر، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 9 أيام من الجمعة إلى السبت 5 يناير- 13 يناير، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة 3 أيام من 26- 28 يناير، وإجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني 10 أيام من 22 فبراير حتى 2 مارس.
ويشهد الفصل الدراسي الثالث 3 إجازات تبدأ بعيد الفطر 17 يومًا من 29 مارس حتى 14 أبريل، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة 3 أيام من 2 مايو حتى 4 مايو، وتنتهي بإجازة نهاية السنة الدراسية 68 يومًا تبدأ في 11 يونيو حتى 17 أغسطس.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان قد رفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والمتابعة، والاهتمام المستمر لتطوير التعليم كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأهداف الوطنية للاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المملكة.
وجدد البنيان الترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد؛ مؤكدًا البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهًا بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة؛ حيث تمثل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا حفظها الله.
وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، والمعلمون والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل أن نستقبل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهًا رسالة لأبنائه الطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميز؛ بما يتلقونه من مهارات ومعارف وقدرات تهيئهم لسوق العمل، وتعدهم للمنافسة عالميًّا.
تفاصيل أكثر حول التقويم الدراسي يرجى زيارة الرابط التالي:
https://moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/Pages/academicCalendar.aspx