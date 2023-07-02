"رئيس القضاء في بنغلاديش": برنامج خادم الحرمين للحج سيلعب دوراً في اتحاد المسلمين

أكّد رئيس القضاء بالمحكمة العليا في بنغلاديش محمد محبوب الإسلام، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية برنامج مميّز لا يوجد له نظير بالعالم، كما أنه سيلعب دوراً مهماً في اتحاد المسلمين وتأصيل الأخوة الإسلامية في العالم، مثمّناً جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدى العصور.
وأشاد محبوب الإسلام، في تصريح صحفي خلال وصوله للمدينة المنوّرة بعد أدائه مناسك الحج لهذا العام ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والملحق الديني مبارك العنزي، على ما قدّموه من دعم وتسهيل الإجراءات التي أسهمت في وصولهم لأداء حج هذا العام.
وفي ختام تصريحه رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على جهودهما المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما تقدّمه وزارة الشؤون الإسلامية من خدمات عظيمة من الحفاوة وكرم الضيافة والتسهيلات الكبيرة لحجاج بيت الله الحرام، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء.