"رئيس القضاء في بنغلاديش": برنامج خادم الحرمين للحج سيلعب دوراً في اتحاد المسلمين

وأشاد محبوب الإسلام، في تصريح صحفي خلال وصوله للمدينة المنوّرة بعد أدائه مناسك الحج لهذا العام ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والملحق الديني مبارك العنزي، على ما قدّموه من دعم وتسهيل الإجراءات التي أسهمت في وصولهم لأداء حج هذا العام.