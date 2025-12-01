مشروع "مسام" ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2025، من نزع 961 لغمًا في مناطق متفرقة من اليمن، شملت 6 ألغام مضادة للأفراد، و92 لغمًا مضادًا للدبابات، و862 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وفي تفاصيل عمليات النزع، تم إزالة لغم مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 4 ألغام مضادة للأفراد، و90 لغمًا مضادًا للدبابات، و56 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وفي محافظة لحج، نُزعت ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية تبن، ولغم مضاد للدبابات وذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة. أما في محافظة عدن، فتم نزع 6 ألغام مضادة للأفراد و386 ذخيرة غير منفجرة، كما أزيلت ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة مبتكرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وفي محافظة تعز، نُزعت 377 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، إضافة إلى لغم مضاد للأفراد، ولغم مضاد للدبابات، و33 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر إلى 4,726 لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع حتى الآن 526,460 لغمًا، زُرعت بشكل عشوائي في الأراضي اليمنية، مهددة أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتواصل المملكة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها الإنسانية في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع "مسام" الذي يهدف إلى تعزيز سلامة المدنيين وتمكين الأشقاء اليمنيين من العيش بأمان وكرامة.