مشروع "مسام" ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2025، من نزع 961 لغمًا في مناطق متفرقة من اليمن، شملت 6 ألغام مضادة للأفراد، و92 لغمًا مضادًا للدبابات، و862 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.