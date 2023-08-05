خلال أسبوع.. ضبط 13939 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 حتى 15 / 1 / 1445هـ، الموافق 27 / 7 حتى 2 / 8 / 2023م عن ضبط (13939) مخالفًا، منهم (7894) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3839) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2206) مخالفين لنظام العمل.