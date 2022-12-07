"النيابة العامة": يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة.. وهذه حالات الغش

وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وإذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقاً للوائح الفنية".