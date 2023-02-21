منتدى الإعلام.. متخصّص يحذّر من الاعتماد على أرباح "تيك توك" كمصدر دخل ثابت

أكّد المتخصّص في التسويق الإلكتروني الشريك والمؤسّس لـ "آد واتس" خطاف الخطاف، أن التربح من تطبيق تيك توك يبدأ من التفاعل مع الفيديوهات؛ موضحاً أنه كلما زاد التفاعل ظهرت فيديوهات أكثر تناسب المحتوى الذي يقدمه، محذراً من الاعتماد على أرباح التطبيق كمصدر دخل ثابت.
وقال الخطاف، خلال ورشة "أرباح تيك توك بين الواقع والخيال" التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية بالرياض: التربح من وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون وظيفة يعتمد عليها الشاب في استقرار حياته المهنية والشخصية والعائلية، ويجب أن تكون لدى الشاب في مقتبل حياته وظيفة مؤقتة مهما كان راتبها، ومصدر دخل جانبي، مع الحفاظ على مشاركته في العمل التطوعي.
وأشار إلى أن تحقيق الأرباح من "تيك توك" أو أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي لا يندرج تحت بند الوظيفة الرئيسة، بل يصنف كمصدر دخل إضافي.
وشدد على أهمية صقل الشخصية بالخبرات من خلال الدورات التدريبية في مجالات اللغة الإنجليزية والتجارة والتسويق الرقمي، مع الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وقبل ذلك استكشاف المزايا الداخلية عبر خوض اختبار الميول المهنية (MBTI) وهو اختبار علمي مقنن يحلل الشخصية، ويساعد على اختيار المهنة المناسبة.
وأفاد "الخطاف"، بأن الظهور على "تيك توك" يحتاج إلى تعلم التحليل الرقمي لاختيار أوقات وطرق الظهور، وتحسين محركات البحث SEO، إضافة إلى تقديم محتوى جاذب وجيد، مع الإلمام باحتياطات وقوانين الأمن السيبراني لحماية النظام، وتجنب الهجوم الإلكتروني ومحاولات الاختراق.