منتدى الإعلام.. متخصّص يحذّر من الاعتماد على أرباح "تيك توك" كمصدر دخل ثابت

وقال الخطاف، خلال ورشة "أرباح تيك توك بين الواقع والخيال" التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية بالرياض: التربح من وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون وظيفة يعتمد عليها الشاب في استقرار حياته المهنية والشخصية والعائلية، ويجب أن تكون لدى الشاب في مقتبل حياته وظيفة مؤقتة مهما كان راتبها، ومصدر دخل جانبي، مع الحفاظ على مشاركته في العمل التطوعي.