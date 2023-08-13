في ليلته الثالثة.. بيع صقرَيْن من بريطانيا بـ130 ألف ريال بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يستقبل زواره يوميًّا، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء، ويُمثِّل سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وجعلها داعمًا ثقافيًّا واقتصاديًّا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.