متاحة لهؤلاء.. خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية تنطلق عبر "بلدي" بالشمالية

وأوضحت أمانة المنطقة أنها تسعى إلى أتمتة الخدمة، وتقديمها رقميًّا عبر منصة بلدي؛ لتسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية؛ مشيرة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة؛ على أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل؛ وذلك وفق عدة اشتراطات بلدية.