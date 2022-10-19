"البيئة" تدعو أصحاب الآبار غير الحاصلين على شهادة إفصاح لتحديث الإحداثيات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار الذين لم يحصلوا عن شهادة إفصاح إلى تحديث إحداثيات آبارهم عن طريق تطبيق "نما"، وذلك استكمالًا لإجراءات الإفصاح عن الآبار غير المرخصة.
وقالت الوزارة: آلية التحديث تتضمن تحميل تطبيق "نما" على الجوال والدخول بالنفاذ الوطني ثم الدخول على خدمة تعديل إحداثيات الآبار المفصح عنها، واستعراض الطلبات المعادة، ثم التقاط صورة واحدة فقط لكل بئر من كاميرا الجوال من موقع البئر والضغط على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب.
وأضافت: المستفيدون هم الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات التطوعية، علمًا بأن مهلة تعديل الإحداثيات شهران.