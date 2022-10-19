"البيئة" تدعو أصحاب الآبار غير الحاصلين على شهادة إفصاح لتحديث الإحداثيات

وقالت الوزارة: آلية التحديث تتضمن تحميل تطبيق "نما" على الجوال والدخول بالنفاذ الوطني ثم الدخول على خدمة تعديل إحداثيات الآبار المفصح عنها، واستعراض الطلبات المعادة، ثم التقاط صورة واحدة فقط لكل بئر من كاميرا الجوال من موقع البئر والضغط على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب.