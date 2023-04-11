"أسر التوحد" تدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من التوقيعات على أحجية الصور المقطوعة

وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، الذي يسجل بالمقام الأول باسم المملكة في موسوعة جينيس، مشيراً إلى أن هناك العديد من المكاسب من الدخول إلى الموسوعة، من أهمها إبراز دور المملكة في الاهتمام بفئة التوحد عبر كافة القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى أنها مكنت عمل الجمعيات وقدمت لهم كل التسهيلات لتقديم أجود الخدمات.