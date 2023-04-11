"أسر التوحد" تدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد من التوقيعات على أحجية الصور المقطوعة

دشَّنت جمعية أسر التوحد، حملتها التوعوية العالمية الأولى من نوعها بعنوان #لغز_التوحد، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحُّد، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، وأريج المعلِّم الأمين العام للجمعية، وعدد من الشخصيات الهامة بالقطاعين العام والخاص.
وحققت الجمعية الرقم القياسي بموسوعة جينيس بأكبر عدد توقيعات على أحجية الصور المقطوعة على مستوى العالم، إذ تهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول اضطراب طيف التوحد للمستوى الأمثل.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، الذي يسجل بالمقام الأول باسم المملكة في موسوعة جينيس، مشيراً إلى أن هناك العديد من المكاسب من الدخول إلى الموسوعة، من أهمها إبراز دور المملكة في الاهتمام بفئة التوحد عبر كافة القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى أنها مكنت عمل الجمعيات وقدمت لهم كل التسهيلات لتقديم أجود الخدمات.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز المحقق يعتبر حافزًا لتواصل جمعية أسر التوحد في تقديم المبادرات، والابتكارات التي تساهم في تقديم ما هو نافع لذوي اضطراب طيف التوحد.
وقال: "حملتنا العالمية التي أطلقت اليوم مختلفة عما كانت سابقاً خصوصاً وأنها تُوجت بتحقيق هذا الرقم القياسي، الذي يعتبر البداية نحو برامج ومبادرات أكثر تأثيراً على مستويات عالية جداً".
من جهتها أكدت الأمين العام لجمعية أسر التوحد أريج المعلم أن الجمعية تسعى وفقاً لرسالتها بالنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة.
وأشارت إلى أن تحقيق الرقم القياسي والدخول إلى موسوعة جينيس ليس وليد الصدفة وإنما عمل دؤوب واجتماعات طويلة لبحث المجالات التي يكون لها صدى كبير ليس محلياً وإنما عالمياً.
وبينت تميز الجمعية في اختيار مشاريعها هو امتداد لخطتها الاستراتيجية المبنية على العديد من الأسس العلمية الحديثة، وقالت: "تنتهج الجمعية في جزء من نشاطها نحو إيصال صوتهم على مستوى العالم وجذب الأنظار لهم، كون ذلك سيحقق العديد من المزايا لهذه الفئة الغالية على قلوبنا".
وختمت الأمين العام لجمعية أسر التوحد حديثها بقوله: "دائماً نؤكد في جميع مشاركاتنا أن اضطراب طيف التوحد ليس إعاقة وإنما قدرة من نوع مختلف".
وعلى صعيد متصل قدم الشريك الاستراتيجي بانوراما مول العديد من الخدمات اللوجستية لإبراز الحدث العالمي من خلال الاستضافة الكاملة، والتي شملت توفير موقع الفعالية واللوحات، والشاشات، والعربات المتنقلة، والعبارات الترويجية للحدث في كافة مرافق المول، ودعوة العديد من الشخصيات المؤثرة، ويأتي ذلك عبر دور إدارة المول من خلال المسؤولية الاجتماعية الذي قدم بصورة مميزة أكسب الحدث مزيداً من الانتشار والظهور.
الجدير بالذكر أن الحملة التي أطلقت تضمَّنت عدة زوايا مختلفة بما فيها التوعية في المقام الأوَّل، وإشعار العامَّة والزوَّار بالأحاسيس التي يمُر بها ذوو طيف التوحد، كما كانت هناك عدة فعاليات مختلفة، من ضمنها توثيق الحدث بالتقاط الصور التذكارية الفورية، وعرض المنتجات الخاصَّة بجمعية أسر التوحد.