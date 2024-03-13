"فلكية جدة": هلال رمضان يقترن بالعملاق اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر والمشتري سيصلان لحظة الاقتران عند الساعة 9:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسيفصل بينهما 4.71 درجات فقط؛ مبينًا أن وجود القمر قرب المشتري يُقصد به ما يظهر على قبة السماء فقط؛ فهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء؛ فالقمر يبعد عنا حوالى 367.667 كيلومترًا فقط؛ في حين أن المشتري يبعد أكثر من 883 مليون كيلومتر.