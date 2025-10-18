"هيئة الطرق" تعتمد نظام ترقيم جديد لربط المدن ورفع كفاءة شبكة النقل

أوضحت الهيئة العامة للطرق نظام ترقيم الطرق الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تصنيف الطرق بشكل يعزز التخطيط والربط بين المدن، ويُسهم في تحقيق السلامة المرورية وتوفير تجربة قيادة متطورة لمستخدمي الطرق.
وبيّنت الهيئة أن النظام يعتمد على رموز وأرقام تُميز أنواع الطرق، حيث تُرقّم الطرق الرئيسية برقم أو رقمين، وهي الطرق التي تربط بين المدن الكبرى، بينما تُرقّم الطرق الثانوية بثلاثة أرقام، لربط المدن المتوسطة بشبكة الطرق الرئيسية، في حين تحمل الطرق الفرعية أربعة أرقام، وتربط بين القرى والهجر والمزارع.
ويأتي هذا النظام في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة وفعالية قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة وجودة البنية التحتية للطرق، ضمن برنامج قطاع الطرق الذي يركّز على تقليل الاختناقات المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى رفع تصنيف المملكة عالميًا في مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة السادسة، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.