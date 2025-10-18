"هيئة الطرق" تعتمد نظام ترقيم جديد لربط المدن ورفع كفاءة شبكة النقل

وبيّنت الهيئة أن النظام يعتمد على رموز وأرقام تُميز أنواع الطرق، حيث تُرقّم الطرق الرئيسية برقم أو رقمين، وهي الطرق التي تربط بين المدن الكبرى، بينما تُرقّم الطرق الثانوية بثلاثة أرقام، لربط المدن المتوسطة بشبكة الطرق الرئيسية، في حين تحمل الطرق الفرعية أربعة أرقام، وتربط بين القرى والهجر والمزارع.