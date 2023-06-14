مبادرة "طريق مكة" تثبت مدى تمكّن المملكة في أعمالها التنظيمية والتخطيطية

تضع المملكة ضمن أولوياتها، خطط الأمن والسلامة الصحية والحيوية لحجاج بيت الله الحرام؛ عبر مجموعة من البرامج التي تعمل على منهجية تراعي كل التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ؛ بهدف ضمان موسم حج آمن لضيوف الرحمن عبر ترتيبات وخدمات فنية ولوجستية تضمن سلامة وأمان حجاج بيت الله الحرام خطوة بخطوة.
وشرعت وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة "طريق مكة"، لخدمة ضيوف الرحمن من خلال 7 دول عربية وإسلامية؛ هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار، التي تبذل فيها مبادرة طريق مكة الجهود الحثيثة لخدمة الحُجاج، مسخرةً بذلك طاقاتها البشرية لتوفير أفضل الخدمات.
وأسهمت مبادرة طريق مكة في اختصار إنهاء إجراءات رحلة الحج إلى المملكة، وسط أعمال تكمن في أن تكون أكثر تيسيرًا وسهولةً، للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم فريضة الحج، وتتويجاً لجهود المملكة في تسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام، وتقليص فترة بقائهم في مرحلة القدوم، وإنهاء إجراءاتهم في مطارات القدوم من بلدانهم، عبر مسارات إلكترونية تقنية ذات جودة عالية، موحدة ومخصصة تعمل على اختصار الوقت والجهد، يعمل عليها الشباب والشابات السعوديون عبر مطارات الدول السبع.
وتشمل أعمال مبادرة طريق مكة القائمة والجارية آلية عمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، ليتجاوز الحجاج المستفيدون الإجراءات عند وصولهم إلى أراضي المملكة وخصوصًا البقاع المقدسة، وأتاحت لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات المجهزة الحديثة لتقلّهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يتم تسلُّم أمتعة الحجاج المستفيدين في أماكن إقامتهم، بكل سهولة وسلاسة وإتقان عالي الجودة، وإكمال مناسكهم بأمن وأمان وراحة تامة، وفق بنية تقنية تحتية ولوجستية متكاملة، بما يؤكد أن المملكة ببنيتها وإمكانياتها الهائلة وبتوجيهات قيادتها الحريصة كل الحرص على أن تكون هذه الخدمات وفق أعلى المستويات الراقية.
وأثبتت مبادرة طريق مكة مدى تمكُّن المملكة في أعمالها التنظيمية والتخطيطية لحجاج بيت الله الحرام، وأظهرت المبادرة للعالم، مدى قدرة المملكة على الإدارة والتنظيم والعمل على تسهيل وتيسير شؤون الحج على ضيوف الرحمن.