مبادرة "طريق مكة" تثبت مدى تمكّن المملكة في أعمالها التنظيمية والتخطيطية

وتشمل أعمال مبادرة طريق مكة القائمة والجارية آلية عمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، ليتجاوز الحجاج المستفيدون الإجراءات عند وصولهم إلى أراضي المملكة وخصوصًا البقاع المقدسة، وأتاحت لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات المجهزة الحديثة لتقلّهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يتم تسلُّم أمتعة الحجاج المستفيدين في أماكن إقامتهم، بكل سهولة وسلاسة وإتقان عالي الجودة، وإكمال مناسكهم بأمن وأمان وراحة تامة، وفق بنية تقنية تحتية ولوجستية متكاملة، بما يؤكد أن المملكة ببنيتها وإمكانياتها الهائلة وبتوجيهات قيادتها الحريصة كل الحرص على أن تكون هذه الخدمات وفق أعلى المستويات الراقية.