بعد مصرع 8 من عائلة واحدة.. أسرة الناجية الوحيدة ترفض إخبارها خوفًا من انهيارها

وعن إبلاغ الناجية بخبر وفاة أسرتها أوضح شقيق الأم المتوفاة، أن الفتاة لديها إحساس كبير بأن هناك مصيبة قد وقعت لها لكننا نرفض حتى الآن أن نخبرها بحالات الوفاة ونعالجها نفسيًا من آثار الحادث ونحاول نقل الخبر لها تدريجيًا بأن أهلها في مستشفى آخر وتحت العناية المركزة ولا يمكن زيارتهم، حتى لا نصدمها بالفاجعة ونحاول الاستعانة بمستشار نفسي في إيصال الخبر بالتدريج.