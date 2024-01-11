أمير المدينة المنورة يشيد بالإضافة النوعيّة لمستشفى الملك فيصل

ودُشّنت تلك المنظومة خلال شهر نوفمبر 2021 على مساحة "331" ألف متر مربع، إثر صدور التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد آنذاك إلى مستشفى تخصّصي، وضمّه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واستكمال تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمعايير التجهيزية والتشغيلية والمتطلبات الطبية والفنية التخصصية.