8 مناطق تحت تأثير تقلبات جوية حادة اليوم.. أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة حتى المساء

وفي منطقة عسير، صدرت تنبيهات متعددة شملت أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، بهطولات من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية. تراوحت ألوان الإنذار بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، وبدا بعضها منذ 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً.