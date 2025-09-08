8 مناطق تحت تأثير تقلبات جوية حادة اليوم.. أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة حتى المساء

في تطور جديد تشهده الأجواء، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهات وإنذارات متقدمة شملت 8 مناطق في المملكة، وذلك نتيجة تقلبات جوية حادة يتوقع استمرارها حتى ساعات المساء.
وتنوعت الحالات بين أمطار خفيفة إلى غزيرة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية وجريان السيول في بعض المحافظات.
في منطقة مكة المكرمة، أطلق المركز سلسلة من التنبيهات شملت عدة محافظات، وجاءت الأوضاع الجوية متباينة بين الرياح النشطة والأتربة المثارة والأمطار الخفيفة إلى الغزيرة. فقد شملت التنبيهات الليث والشعيبة بتوقع أتربة مثارة ورياح نشطة تُسبب تدنياً في الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات، من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً. كما تشمل رابغ وجدة برياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة في الفترة ذاتها.
وتشهد محافظات الخرمة، المويه، تربة، رنية، والجموم أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية من 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، فيما تتأثر الكامل ومدركة بالحالة ذاتها بين 1 و7 مساءً.
القنفذة تتعرض لإنذار برتقالي لأمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها برد، ورياح شديدة، وجريان سيول من 2 إلى 7 مساءً.
وتشهد مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، بينما الطائف تواجه إنذارًا برتقاليًا بأمطار متوسطة ورياح شديدة من 12 ظهرًا حتى 8 مساءً. أما محافظات أضم، العرضيات، بني يزيد، ميسان، جدم، ويلملم فشملها تنبيه أحمر نتيجة أمطار غزيرة وانعدام في الرؤية، وجريان سيول من 12 ظهرًا حتى 8 مساءً.
وفي منطقة عسير، صدرت تنبيهات متعددة شملت أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، بهطولات من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية. تراوحت ألوان الإنذار بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، وبدا بعضها منذ 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً.
وفي منطقة جازان، صدرت تنبيهات حمراء شملت عددًا من المحافظات بينها جازان، الدرب، بيش، الريث، العارضة، الحرث، فيفا، هروب، وصامطة، نتيجة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، مع احتمالية عالية لجريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتستمر الحالة من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً. كما شمل إنذار برتقالي محافظة فرسان لتوقعات بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وصواعق، خلال الفترة نفسها.
أما في منطقة نجران، فقد صدرت تنبيهات على محافظات نجران، شرورة، بدر الجنوب، شرورة، حبونا، ويدمة، لحالات جوية تشمل أمطارًا متوسطة إلى خفيفة، ورياحًا نشطة، وصواعق رعدية، مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد في بعض المواقع، وتستمر من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً.
وفي الرياض، صدرت تنبيهات لمحافظتي الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية من 11 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تأثيرات محتملة على مدى الرؤية.
وتأثرت منطقة المدينة المنورة بحالة من الرياح النشطة والأمطار الخفيفة في محافظات الرايس، ينبع، المهد، ووادي الفرع، مع توقعات بتدنٍ في الرؤية ورياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، تبدأ من 9 صباحًا وتستمر حتى 8 مساءً.
وفي منطقة تبوك، شملت التنبيهات الوجه، أملج، ضباء، البدع، وحقل، برياح نشطة وأتربة مثارة تُسبب تدنيًا في الرؤية، وتستمر من 9 صباحًا حتى 7 مساءً.
ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالجميع متابعة التحديثات الرسمية واتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق التي شملتها الإنذارات الحمراء والبرتقالية، والتقيد بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على السلامة.