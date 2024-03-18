أهالي "صاحب البار" بصامطة يشكون عدم ضخّ المياه.. رغم تركيب الأنابيب منذ 6 سنوات

وقال الأهالي: نقوم بتعبئة المياه لمساكننا بواسطة صهاريج صغيرة بشكل يومي، وقد أرهقنا عدم توفر المياه وانقطاعها أحياناً وملوحة المياه وسوء جودتها في الغسيل والاغتسال وسعرها المرتفع، بالإضافة إلى معاناة المرضى وكبار السن جراء المياه غير النظيفة التي تجلبها بعض الصهاريج.