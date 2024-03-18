أهالي "صاحب البار" بصامطة يشكون عدم ضخّ المياه.. رغم تركيب الأنابيب منذ 6 سنوات

طالب أهالي قرية "صاحب البار" التابعة لمحافظة صامطة، الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم المترتبة على عدم ضخ المياه للقرية، موضحين أن أنابيب المياه تم تمديدها وتركيبها ومركبة منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال الأهالي: نقوم بتعبئة المياه لمساكننا بواسطة صهاريج صغيرة بشكل يومي، وقد أرهقنا عدم توفر المياه وانقطاعها أحياناً وملوحة المياه وسوء جودتها في الغسيل والاغتسال وسعرها المرتفع، بالإضافة إلى معاناة المرضى وكبار السن جراء المياه غير النظيفة التي تجلبها بعض الصهاريج.
وأشاروا إلى أنهم رفعوا عددًا من الخطابات للجهة المعنية بالمياه بجازان منذ 9 أشهر لحل مشكلتهم دون جدوى.
وطالب أهالي القرية مسؤولي المديرية العامة للمياه بضخ المياه للقرية؛ أسوةً بالقرى المجاورة لها.