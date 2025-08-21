تقديرًا لقيم التضحية والشجاعة لدى السعوديين.. تكريم ملكي لبطل "الدوادمي"

يأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها مليون ريال، تقديرًا لشجاعته وتضحياته النبيلة في هذا الموقف البطولي، بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ العشرات من كارثة محققة داخل محطة وقود بمحافظة الدوادمي.
إن تكريم القيادة للدلبحي لا يُعتبر تقديرًا لشخصه فقط، بل هو تكريم لجميع السعوديين الذين يتوارثون قيم التضحية والشجاعة جيلًا بعد جيل، ويُجسد هذا الموقف المعنى الحقيقي للمواطنة الصادقة التي تجعل الفرد يضع مصلحة الآخرين فوق سلامته الشخصية.
وجسّد المواطن ماهر فهد الدلبحي معاني التضحية والشجاعة، حين خاطر بحياته لإنقاذ العشرات من كارثة محققة داخل محطة وقود بمحافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، في موقف نادر يجسد قيم النبل والإقدام التي تميز أبناء المملكة.
وتعود تفاصيل القصة إلى لحظة اشتعال النيران في شاحنة محمّلة بالعلف داخل المحطة، حيث تخلى سائقها عنها، ما جعلها مصدر تهديد مباشر لخزانات الوقود والمواطنين الموجودين في المكان.
اندفع "الدلبحي" دون تردد، وصعد إلى الشاحنة المشتعلة وقادها بسرعة إلى منطقة بعيدة عن المحطة، ليتفادى انفجارًا مدمّرًا كان كفيلًا بحصد أرواح العشرات وإحداث خسائر جسيمة.
لم يخرج "الدلبحي" من الموقف سالمًا، فقد أُصيب بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الوجه والأطراف، ما استدعى نقله على الفور إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق متخصصة.
ولقي البطل السعودي التفافًا مجتمعيًا ورسميًا واسعًا، إذ عبّر المواطنون عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن فخرهم بما قدّمه، معتبرين أن موقفه يُجسد القيم الراسخة في المجتمع السعودي من إقدام وبذل في سبيل الآخرين.
كما حرصت القيادة على الاطمئنان على صحته، حيث تلقى اتصالًا من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الذي أكد متابعة حالته وتقديم كامل الرعاية له.