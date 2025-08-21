تقديرًا لقيم التضحية والشجاعة لدى السعوديين.. تكريم ملكي لبطل "الدوادمي"

يأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها مليون ريال، تقديرًا لشجاعته وتضحياته النبيلة في هذا الموقف البطولي، بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ العشرات من كارثة محققة داخل محطة وقود بمحافظة الدوادمي.