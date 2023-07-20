ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء بنغلاديش تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من دولة الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.