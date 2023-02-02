العتيبي: "تيك توك" تستخدم الخوارزميات والتسخين لبث الانحلال.. ويجب حماية المجتمع

قال حمد العتيبي رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب؛ إن خوارزميات منصة "تيك توك" تؤيد وتنشر معها الانحلال الأخلاقي والشذوذ بين المراهقين والأطفال والعلاقات المحرمة والتحرش والفتنة، وهذه الخوارزميات تسمى نظام التسخين واعترف بذلك 6 من موظفي التيك توك السابقين والحاليين بحيث يدعم بعض المقاطع المختارة لأهداف خاصة ويجب أن ننتبه للمخاطرة.
وقال "العتيبي" في برنامج ياهلا على قناة الخليجية في مسألة الأخلاق والقيم لدينا انفلات ويجب أن يتم إيقاف التيك توك هناك بسبب بثوث مباشرة لا أخلاقية وكذلك على مستوى التحديات التي تفرض على المهزوم لا أخلاقية والتي فرضت على المشاهير وكما تحدثت أمريكا أن منصة التيك توك تستغل الجانب المادي في التأثير على المشاهير وكذلك روسيا وليبيا والعراق تحدثوا عن خلل منصة التيك توك.
وأشار إلى أنه مع الضغط على منصة "التيك توك" وإذا لم يستجب يتم الحجب وعلى الأسر دور كبير لحماية أبنائها، هناك دول كثيرة قيدت وحجبت التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق "تيك توك" بإجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي.
وفي السياق ذاته، علق أستاذ علم الاجتماع الدكتور سليمان العقيل حول تأثير منصة "تيك توك" قائلاً اقبل الجديد، وتفاعل معه، وافرض قيمك عليه، فالمطالبات بحجب تطبيق "تيك توك" يذكرني بالجدل الذي حدث وقت ظهور "كاميرا الجوال" و"التليفون بإظهار الرقم" علينا الاستعداد النفسي لقبول التأثيرات هو الأساس في تأثر الناس بما يبحث على تطبيق "تيك توك" من عدمه.