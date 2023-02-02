العتيبي: "تيك توك" تستخدم الخوارزميات والتسخين لبث الانحلال.. ويجب حماية المجتمع

وفي السياق ذاته، علق أستاذ علم الاجتماع الدكتور سليمان العقيل حول تأثير منصة "تيك توك" قائلاً اقبل الجديد، وتفاعل معه، وافرض قيمك عليه، فالمطالبات بحجب تطبيق "تيك توك" يذكرني بالجدل الذي حدث وقت ظهور "كاميرا الجوال" و"التليفون بإظهار الرقم" علينا الاستعداد النفسي لقبول التأثيرات هو الأساس في تأثر الناس بما يبحث على تطبيق "تيك توك" من عدمه.