بعيدًا عن صخب المدن.. فعاليات مميزة بالأجواء الجميلة في كشتات البر "النسائية"

قصة عشق تجمع أهالي الحدود الشمالية بموسم الشتاء حيث تترقب المرأة الشمالية الربيع المقبل لممارسة أنشطتها المختلفة بعيداً عن ضجيج المدينة وصخبها في مخيمات تُبدع في تجهيزها بجلسات سمر تتزين بالأهازيج والفلكلور الشعبي.
وشرحت إحدى النساء المشاركات في الكشتة، لبرنامج صباح السعودية تجهيز الكشتات النسائية والطلعات في المنتزهات البرية.
وأشارت إلى أنها أصبحت متنفساً لهن وملتقى لاجتماعهن وقالت: يتم تجهيز المخيم في إجازة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأجواء بعيداً عن ضجيج المدينة، والاستراحة من عناء أسبوع كامل من الدوام والعمل، ويتم بالاشتراك مع جيراننا في المخيم بإعداد الذبيحة والشوي.
ولفتت إلى أنهن لم يجدن ممانعة من أهاليهن أو أزواجهن أو أبنائهن للذهاب إلى البر والتخييم مع تمكنهن من قيادة السيارة وقرب المكان، وعدم وجود خطر عليهن فنحن ننعم في بلد الأمن والأمان.