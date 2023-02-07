بعيدًا عن صخب المدن.. فعاليات مميزة بالأجواء الجميلة في كشتات البر "النسائية"

ولفتت إلى أنهن لم يجدن ممانعة من أهاليهن أو أزواجهن أو أبنائهن للذهاب إلى البر والتخييم مع تمكنهن من قيادة السيارة وقرب المكان، وعدم وجود خطر عليهن فنحن ننعم في بلد الأمن والأمان.