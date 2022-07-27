"نزل" تُوَقع اتفاقية بقيمة 114 مليون ريال لتسويق مشروع حطين السكني

وتشهد منطقة القصيم خلال الفترة الحالية، سلسلة من المشروعات العقارية المتنوعة، والتي استطاعت إيجاد بيئة استثمارات مبتكرة في المنطقة، كما يشهد قطاع التطوير العقاري في المنطقة تطورًا ملموسًا؛ حيث سعت "نزل" للتسويق العقاري إلى مواكبة الطلب على السوق العقاري النشط في المنطقة، من خلال التسويق الذكي في العقارات السكنية، وهي الأولوية التي تبنتها رؤية 2030 لقطاع العقار.