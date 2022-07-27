"نزل" تُوَقع اتفاقية بقيمة 114 مليون ريال لتسويق مشروع حطين السكني

وقّعت شركة "نزل" للتسويق العقاري، اتفاقية للتسويق والبيع على الخارطة لمشروع "حطين"، الذي يضم 142 وحدة عقارية في منطقة القصيم، وهي عبارة عن شقق وفلل سكنية في المنطقة؛ وذلك بالتعاون مع شركة "فضاء الاستثمار"، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية 64.000 متر مربع، وتبلغ قيمة المشروع 114 مليون ريال.
وتبقى "نزل" للتسويق العقاري الرائدة في تحقيق أعلى معايير الجودة لخدمات التسويق العقاري، من خلال مشاريعها المتنوعة، وتقديم أفضل الخدمات لشركائها لتحقيق الرضا الدائم لهم، وضمان تحقيق الحد الأقصى الممكن من العوائد لشركائها من خلال تكامل الخدمات نوعيًّا وجغرافيًّا؛ مما يحفزها على النمو والتطور الدائم، وتحقيق الريادة من خلال تطبيق مبدأ الاستثمار العقاري والتسويق الاحترافي لمشاريعها المختلفة في كافة مناطق المملكة.
وتمتلك "نزل العقارية" نظامًا متكاملًا لحوكمة التسويق والمبيعات، بدءًا من إدارة الحملات التسويقية، وبرامج إدارة المبيعات المتقدمة، وصولًا إلى إنهاء إجراءات التعاقد للمبيعات.
ويحيط بمشروع حطين عدد من المعالم الحيوية والمرافق الحكومية والمستشفيات ومراكز الشرطة والمدارس والجامعات والمراكز التجارية، ويُعد المشروع متكاملًا من حيث توافر البنية التحتية للمشروع.
وتشهد منطقة القصيم خلال الفترة الحالية، سلسلة من المشروعات العقارية المتنوعة، والتي استطاعت إيجاد بيئة استثمارات مبتكرة في المنطقة، كما يشهد قطاع التطوير العقاري في المنطقة تطورًا ملموسًا؛ حيث سعت "نزل" للتسويق العقاري إلى مواكبة الطلب على السوق العقاري النشط في المنطقة، من خلال التسويق الذكي في العقارات السكنية، وهي الأولوية التي تبنتها رؤية 2030 لقطاع العقار.
جدير بالذكر أن إجمالي قيمة المشاريع التي عملت على تسويقها وبيعها شركة "نزل" منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية الربع السنوي الثاني، بلغت 2 مليار و200 مليون، وتشمل الفلل والأراضي والشقق والعقارات التجارية والمزادات في مناطق مختلفة من المملكة.