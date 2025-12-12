جهود التهدئة في جنوب اليمن: زيارة الفريق السعودي-الإماراتي ودلالاتها السياسية

تشكل الزيارة التي قام بها الفريق العسكري السعودي-الإماراتي إلى مدينة عدن محطة مهمة في سياق الجهود المستمرة التي يقودها تحالف دعم الشرعية للحفاظ على استقرار اليمن، وإعادة توجيه مسار الأحداث نحو الحلول السياسية بعيدًا عن أي تصعيد قد يفاقم تعقيدات المشهد. وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للدور السعودي بوصفه قائدًا للتحالف، وساعيًا إلى معالجة جذور الأزمة الحالية في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.