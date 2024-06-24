"بندر بن خالد" ينشر صورة طريفة لوالده "الفيصل": "شيبك أكثر أو أنا؟ "وهكذا رد

نشر المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، عبر حسابه على منصة X صورة حديثة تجمعه بوالده، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الصورة أرفقها الأمير بندر بتعليق مازح، حيث قال: "من لحيته أكثر شيب، أنا ولا أنت؟"، وتفاعل معها المتابعون بحفاوة.
التعليق الذي أضافه الأمير بندر كان دعاء والده الأمير خالد الفيصل البارحة: "اللهم احفظ للجميع غاليهم واجمع شملهم بأحبابهم وأقاربهم وأتمم عليهم نعمة الصحة والعافية".
وجاءت التغريدة لتُظهر الجانب العائلي للأمير خالد الفيصل، كما لاقت إشادة واسعة من قبل المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية الأميرين معًا، داعين الله أن يحفظهما ويمد لهما في أعمارهم على طاعته.