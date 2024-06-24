"بندر بن خالد" ينشر صورة طريفة لوالده "الفيصل": "شيبك أكثر أو أنا؟ "وهكذا رد

وجاءت التغريدة لتُظهر الجانب العائلي للأمير خالد الفيصل، كما لاقت إشادة واسعة من قبل المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية الأميرين معًا، داعين الله أن يحفظهما ويمد لهما في أعمارهم على طاعته.