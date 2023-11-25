"الفضلي": محفظة استثمارية تتجاوز ملياري ريال لمشاريع منظومة "البيئة" بالحدود الشمالية

وحول ما تقدمه منظومة "البيئة" من حوافز مالية وفنية للمستثمرين، أكد أن صندوق التنمية الزراعية يسهم بدور فاعل في تسهيل التمويل للمشاريع؛ حيث قفز بإجمالي القروض من (455) مليون ريال عام 2016م إلى (7) مليارات ريال عام 2022م، كما بلغ إجمالي القروض لمنطقة الحدود الشمالية (233) مليون ريال حتى عام ٢٠٢٢م، هذا بالإضافة إلى تسهيل التمويل عبر البنوك التجارية في المملكة، وكذلك تقديم قطاعات الوزارة المختلفة الدعم الفني للمستثمرين من خلال الزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.