"آل دغيس": مكة المكرّمة تقع داخل الدرع العربي ومياهها الجوفية تتجدّد مع الأمطار والسيول

من جانبه، بيّن مدير قسم التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس إدريس القرني؛ أن وزارة البيئة تعمل على الصيانة المستمرة لأبواب السدود ومجسماتها وإزالة الطمي من حوض السد وإزالة جميع الشوائب التي تعيق مجرى المياه. وكذلك الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية والمكثّفة للسدود من المقاولين تحت إشراف ومتابعة مستمرة من المختصين بفرع ومكاتب الوزارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لوضع فرضيات وخطط طوارئ لجميع الأحوال والظروف، وعلى اتصالٍ مباشرٍ معهم ومستمرٍ على مدار العام و24 ساعة للاستجابة الفورية لأي حالة طارئة.