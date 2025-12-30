السعودية تثبّت خيار الدولة في اليمن بمواجهة الفوضى والتدخلات

وانطلاقًا من هذا، كثفت المملكة اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب الإماراتي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف احتواء التصعيد، وإعادة ضبط المشهد بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة، ويضمن بقاء المسار في اتجاهه الصحيح نحو استعادة الدولة. وتؤكد هذه الجهود أن السعودية تتعامل مع الأزمة اليمنية من خلال مقاربة متوازنة تعالج جذور الخلل، لا مجرد تداعياته.