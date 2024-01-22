المدينة المنورة .. أكثر من مليون مستفيد من الخدمات الطبية بمدينة الملك سلمان

كما أجريت في المدينة الطبية 13.043 عملية جراحية في عدة اختصاصات خلال العام الماضي، إضافة إلى 11.343 عملية ولادة، كما استفاد 6543 مراجعًا من خدمات التأهيل الطبي، إلى جانب 256.654 حالة فحص بالأشعة في المدينة الطبية التي تضم مستشفى المدينة المنورة العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الطب النفسي التخصصي.