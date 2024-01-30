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أُحيل للنيابة العامة.. "مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص في "الشمالية" لترويجه الإمفيتامين

الجهات الأمنية تدعو الجميع للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها
أُحيل للنيابة العامة.. "مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص في "الشمالية" لترويجه الإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على شخصٍ في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الحدود الشمالية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة رفحاء
مادة الإمفيتامين المخدر

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